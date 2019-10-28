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Касым-Жомарт Токаев рассказал, как поступал в МГИМО
28 Октября 2019 17:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев рассказал, как поступал в МГИМО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.
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На днях в эфире «Первого канала» был показан документальный фильм «МГИМО на всех языках мира», посвященный 75-летию этого уникального университета.Создатели фильма встретились со многими знаменитыми выпускниками вуза, в числе которых и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана рассказал, как поступал в именитый вуз, какую роль сыграло обучение в МГИМО в его жизни.Своими студенческими воспоминаниями, помимо казахстанского руководителя, поделились и другие известные выпускники – глава Азербайджана Ильхам Алиев, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, другие крупные политики и бизнесмены.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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