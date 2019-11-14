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вчера 22:25
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вчера 20:36
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Касым-Жомарт Токаев раскритиковал туристический сервис Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На совещании по вопросам развития Акмолинской области Касым-Жомарт Токаев высказался о факторах, мешающих эффективной реализации туристического потенциала региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
«Мы всегда говорим, что Акмолинская область обладает значительными природно-рекреационными ресурсами и объектами культурного наследия. Но ее туристский потенциал задействован далеко не полностью. На сегодня вклад туристской отрасли в ВРП не превышает и 0,5%», - сказал Глава государства.
«Имеются существенные факторы, которые сдерживают приток туристов. О каком сервисе можно говорить, если мы не можем привести в порядок самое необходимое – придорожные туалеты, об ужасном состоянии которых не говорил разве что ленивый?» - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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