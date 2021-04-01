НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал темпы вакцинации среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прошествии двух месяцев вакцинации было подвержено 0,1% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок», - заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по противодействию коронавирусу.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия планировалось рассмотреть комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан.