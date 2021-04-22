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    14:35, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев раскритиковал темпы обеспечения питьевой водой сел в Атырауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил решить за два года вопрос с обеспечением питьевой водой сельского населения Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Президент сказал о том, что до сих пор не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности.

    «В области 30 сел или 20% от общего количества сельских населенных пунктов не обеспечены питьевой водой соответствующего качества и в полном объеме. В текущем году планируется обеспечить питьевой водой только 7 сел. Это очень низкие темпы. Поручаю Правительству совместно с акиматом региона за два года полностью решить данный вопрос», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент РК также поручил обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак».

    Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана ЖКХ Благоустройство
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