Касым-Жомарт Токаев раскритиковал темпы обеспечения питьевой водой сел в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил решить за два года вопрос с обеспечением питьевой водой сельского населения Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Президент сказал о том, что до сих пор не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности.

«В области 30 сел или 20% от общего количества сельских населенных пунктов не обеспечены питьевой водой соответствующего качества и в полном объеме. В текущем году планируется обеспечить питьевой водой только 7 сел. Это очень низкие темпы. Поручаю Правительству совместно с акиматом региона за два года полностью решить данный вопрос», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент РК также поручил обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак».

Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.