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    11:37, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Правительства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, сказал, что при принятии конкретных решений Правительство действует очень медленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, нужно открыто признать - Правительство снова и снова допускает пробелы в своей работе. С одной стороны, не хватает горюче-смазочных материалов, с другой - сахар. Все это происходит из-за того, что при принятии конкретных решений Правительство действует очень медленно и из-за невозможности сделать смелый шаг», - считает Глава государства.

    «В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, то придется снова принимать конкретные кадровые решения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.




    Фото: primeminister.kz



    Теги:
    Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Правительство Президент
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