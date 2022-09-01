Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Правительства
«В целом, нужно открыто признать - Правительство снова и снова допускает пробелы в своей работе. С одной стороны, не хватает горюче-смазочных материалов, с другой - сахар. Все это происходит из-за того, что при принятии конкретных решений Правительство действует очень медленно и из-за невозможности сделать смелый шаг», - считает Глава государства.
«В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, то придется снова принимать конкретные кадровые решения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.
Фото: primeminister.kz