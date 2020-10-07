НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Минсельхоза на фоне вспышки птичьего гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства.

Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках», - заявил Президент РК в ходе совещания по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Президент отметил, что на сегодня уборка урожая зерновых практически завершена. Собрано около 20 миллионов тонн зерна – на 34% больше, чем в прошлом году.

«Я поздравил всех сельских тружеников с этим очень весомым достижением в их труде. Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал участие в достижении этого результата, со стороны административных органов достойны поощрения, в том числе и государственных наград. Теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции», - отметил Глава государства.

По словам Главы государства, низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по предотвращению вспышки птичьего гриппа.

«Общий падеж птиц составил более 24 тысяч голов на личных подворьях и более 500 тысяч голов – на двух основных птицефабриках. Поэтому ситуация очень сложная. На нее нужно обратить самое серьезное внимание. При этом ветеринарная служба является частью общей системы биологической безопасности страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы. По словам Главы государства, помимо вопросов безопасности уровень развития ветеринарной службы напрямую влияет на возможность экспорта сельхозпродукции.

Отметим, что с полным текстом выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса можно ознакомиться здесь.