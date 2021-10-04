Касым-Жомарт Токаев: QazVac будем направлять в другие страны

ГВАРДЕЙСКИЙ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с ознакомления с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин QazVac при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенного в поселке Гвардейском Кордайского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные реакторы.

Генеральный директор института Кунсулу Закарья доложила о планах по дальнейшему развитию НИИ проблем биологической безопасности.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний.

Планируется ежегодно производить от 30 до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта – 15,6 миллиарда тенге.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз.

Среди стран СНГ только Казахстан и Россия наладили производство вакцин против Covid-19.

В беседе с сотрудниками завода Президент Казахстана, отметив важность проекта, выразил уверенность в том, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения.

«Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев. Государство высоко ценит ваш труд», – отметил Глава государства.