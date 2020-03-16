Касым-Жомарт Токаев: Пытающиеся посеять панику понесут наказание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распространяющие провокационную информацию и пытающиеся посеять панику, понесут наказание. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону», - заявил Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении.

«Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны», - добавил Глава государства.

Напомним, Глава государства сегодня выступил с телеобращением в связи с объявленным в Казахстане Чрезвычайным положением. С полным текстом можно ознакомиться здесь.