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Касым-Жомарт Токаев: Пытающиеся посеять панику понесут наказание
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распространяющие провокационную информацию и пытающиеся посеять панику, понесут наказание. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону», - заявил Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении.
«Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны», - добавил Глава государства.
Напомним, Глава государства сегодня выступил с телеобращением в связи с объявленным в Казахстане Чрезвычайным положением. С полным текстом можно ознакомиться здесь.
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