Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности. В повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие руководители обеих палат Парламента, исполняющий обязанности Премьер-министра, руководитель Администрации Президента, председатель КНБ, Генеральный прокурор, начальник Службы государственной охраны, исполняющие обязанности заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел, министра обороны, министра внутренних дел, министра по чрезвычайным ситуациям.

Отметив всю сложность развивающейся ситуации, председатель Совета Безопасности указал на необходимость принятия ряда срочных мер. Он назвал силы, которые совершили атаку на Казахстан, настоящими террористами.

«В этой связи нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистику теракта, которую учинили бандиты – настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны», – сказал Глава государства.

Президент заявил, что данные террористические банды являются по сути дела международными, которые прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии.

«В связи с этим, полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим. Террористические банды, как я уже сказал, захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан, принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи председатель Совета Безопасности также обратился к гражданам страны, которые стали жертвой агрессии террористов.

«Я хочу заверить вас в том, что сделаю все возможное как Президент Республики Казахстан для защиты жизненных интересов. Думаю, что мы вместе одержим победу. Это очень сложная страница в истории нашего государства. Многие вещи предстоит изучить, каким образом, почему это случилось. Но главное сейчас – защитить нашу страну, защитить наших граждан», – заключил Глава государства.



