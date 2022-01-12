Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили председатель Правительственной комиссии, первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министр обороны Мурат Бектанов, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов.

В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.

Как сообщил аким Бакытжан Сагинтаев, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что в пострадавшем здании акимата размещалось 14 городских управлений, которые сейчас передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации.

Кроме того, ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков.

В своем выступлении Глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны.

Президент поручил Правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям.

– Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как Президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед Правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ.

– Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств, – отметил Президент.

По итогам заседания оперативного штаба Правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.