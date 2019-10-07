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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Болгарии

7 Октября 2019 16:03
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Республики Болгария Илиана Йотова находится с рабочим визитом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня начался двухдневный рабочий визит вице-президента Республики Болгария Илианы Йотовой в города Нур-Султан и Павлодар по приглашению болгарской диаспоры в Казахстане. В рамках визита уже состоялись переговоры с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеитом Туймебаевым», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в ходе брифинга ведомства.

Отмечается, что болгарская делегация также посетит город Павлодар, где пройдут встречи с руководством области и города, а также с болгарской диаспорой.

Ранее в МИД РК сообщили об официальном визите министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Казахстан.

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Ключевые слова: МИД РК, Президент Казахстана,
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Акбота Кузекбай

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