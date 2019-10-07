Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Республики Болгария Илиана Йотова находится с рабочим визитом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня начался двухдневный рабочий визит вице-президента Республики Болгария Илианы Йотовой в города Нур-Султан и Павлодар по приглашению болгарской диаспоры в Казахстане. В рамках визита уже состоялись переговоры с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеитом Туймебаевым», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в ходе брифинга ведомства.

Отмечается, что болгарская делегация также посетит город Павлодар, где пройдут встречи с руководством области и города, а также с болгарской диаспорой.

Ранее в МИД РК сообщили об официальном визите министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Казахстан.