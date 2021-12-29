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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На полях неформального саммита СНГ Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Собеседники обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Лидеры государств высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах.
«Очень важный момент — это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов – знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, Владимир Путин пригласил Президента Казахстана в начале следующего годапосетить с визитом Россию.
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