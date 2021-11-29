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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Международного комитета Красного Креста

29 Ноября 2021 23:38
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Международного комитета Красного Креста

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В Женеве состоялась беседа Главы государства с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и МККК. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Отмечено успешное взаимодействие нашей страны с МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из конфликтных зон.

Подтвердив полную поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность Петера Маурера на посту руководителя этой организации.

Президент выразил признательность МККК за плодотворное взаимодействие с министерством обороны Казахстана по вопросам проведения миротворческих операций. Глава государства проинформировал о планах по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.

Поблагодарив за возможность встречи, Петер Маурер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и планах МККК. Он также высоко оценил усилия нашей страны по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

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#Президент Казахстана   #Международная деятельность РК  
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