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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Октября 2022, 16:05
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который прибыл в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Садыра Жапарова, Касым-Жомарт Токаев выразил ему признательность за приезд в Астану для участия в крупном международном мероприятии.

«Ваш визит имеет особое значение. Наша двустороння встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между нашими странами. Между нашими государствами нет разногласий. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем приумножить наши достижения, а двустороннее партнерство продолжит динамично развиваться», – отметил Глава нашего государства.

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Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить столицу Казахстана.

«Я рад участвовать в первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского Союза в Астане. Мы высоко ценим уровень кыргызско-казахстанских отношений. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами», – сказал Садыр Жапаров.

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Лидеры государств высоко оценили практические результаты совместной работы правительств двух стран в сфере торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 17,7%. Таким образом, планомерно реализуется задача по доведению объемов двусторонней торговли до 2 млрд долларов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы казахстанско-кыргызского взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в резиденции «Акорда» встретил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Фото: akorda.kz





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