Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На полях саммита Тюркского совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи лидеры обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.
Приветствуя Виктора Орбана, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией, отметив интенсивность взаимных контактов на различных уровнях.
— Венгрию хорошо знают и уважают в Казахстане. Наше первое посольство в Центральной Европе было открыто в Будапеште. Потенциал нашего сотрудничества огромный. Поэтому, думаю, что наша общая задача заключается в стимулировании наших ведомств и правительств двигаться вперед, в частности в экономическом направлении, а также взаимодействовать по линии международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, — сказал Глава нашего государства.
В свою очередь Премьер-министр Венгрии отметил тесные исторические связи народов двух стран.
В завершение встречи Виктор Орбан пригласил Президента Казахстана посетить Венгрию с визитом в следующем году.
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