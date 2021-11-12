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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

12 Ноября 2021 22:16
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На полях саммита Тюркского совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи лидеры обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

Приветствуя Виктора Орбана, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией, отметив интенсивность взаимных контактов на различных уровнях.

— Венгрию хорошо знают и уважают в Казахстане. Наше первое посольство в Центральной Европе было открыто в Будапеште. Потенциал нашего сотрудничества огромный. Поэтому, думаю, что наша общая задача заключается в стимулировании наших ведомств и правительств двигаться вперед, в частности в экономическом направлении, а также взаимодействовать по линии международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, — сказал Глава нашего государства.

В свою очередь Премьер-министр Венгрии отметил тесные исторические связи народов двух стран.

В завершение встречи Виктор Орбан пригласил Президента Казахстана посетить Венгрию с визитом в следующем году.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Турция   #Венгрия   #Тюркский мир  
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