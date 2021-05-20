Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой
ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Махмадтоир Зокирзода обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.
Глава государства рассказал Спикеру об итогах успешно проведенных переговорах с Президентом Таджикистана. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, всестороннее сотрудничество с Таджикистаном, в том числе в законодательной сфере, входит в число приоритетов внешнеполитического курса Казахстана.
Президент рассказал Махмадтоиру Зокирзоде о своей деятельности на посту Председателя Сената Парламента, отметив важность законотворческой деятельности и института парламентской дипломатии.
Спикер нижней палаты Парламента Таджикистана выразил признательность Главе государства за возможность встречи, а также высоко оценил эффективность и уровень развития связей между законодательными органами двух стран.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.
В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.
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