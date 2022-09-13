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    13:20, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ. Собеседники обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Глава государства поблагодарил Патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума.

    Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан. Это третье по счету участие Патриарха в съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия решительных действий со стороны мировых лидеров, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения.

    Высокий гость также высказал надежду, что итоги съезда позволят выработать четкие ориентиры для дальнейшего укрепления мира.



    Фото:akorda.kz



    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Съезд лидеров мировых религий Интеграция и партнерство Международная деятельность Президент
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