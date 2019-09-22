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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ли Чжаньшу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены итоги и договоренности первого государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай, состоявшегося 11-12 сентября 2019 года. Собеседники также оценили текущее состояние и рассмотрели перспективы развития всестороннего казахстанско-китайского стратегического сотрудничества.
Ли Чжаньшу выразил признательность Президенту Казахстана за высокое внимание и передал наилучшие пожелания от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
«Председатель Си Цзиньпин высоко ценит Вас, как политика обладающего огромным опытом, имеющего собственные взгляды на управление государством и глубокое понимание стратегической важности наших взаимоотношений. Поэтому между двумя лидерами состоялись обстоятельные переговоры. Ваша страна является нашим хорошим другом, и Вы вносите огромный вклад в развитие наших отношений», - сказал Ли Чжаньшу.
Президент Казахстана подчеркнул дружественный характер отношений двух стран, основанных на взаимном уважении суверенных прав, приверженности основополагающим международным принципам и развивающихся в духе взаимовыгодного сотрудничества.
«Действительно, между нашими странами достигнуты важные, фундаментальные договоренности. Наши отношения имеют характер вечного стратегического партнерства. В этом есть и Ваша большая заслуга. Вы примете участие в значимом мероприятии в Казахстане, желаю Вам успехов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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