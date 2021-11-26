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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Королем Бельгии Филиппом

26 Ноября 2021 00:01
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Королем Бельгии Филиппом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Президента Казахстана в Бельгию начался со встречи с Королем Филиппом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

– Трижды посетив Казахстан, Вы внесли большой вклад в укрепление взаимодействия между нашими странами в различных сферах, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент в ходе беседы отдельное внимание уделил текущим политическим реформам в Казахстане. Король Бельгии с интересом воспринял информацию о политических преобразованиях в нашей стране и текущей ситуации в экономической и гуманитарной областях.

Глава государства обозначил ряд перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в сентябре следующего года в столице Казахстана состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и выразил надежду на то, что Король Филипп примет участие в этом важном мероприятии.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Бельгия  
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