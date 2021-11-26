-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:46
-
-
вчера 23:16
-
-
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Королем Бельгии Филиппом
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Президента Казахстана в Бельгию начался со встречи с Королем Филиппом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
– Трижды посетив Казахстан, Вы внесли большой вклад в укрепление взаимодействия между нашими странами в различных сферах, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент в ходе беседы отдельное внимание уделил текущим политическим реформам в Казахстане. Король Бельгии с интересом воспринял информацию о политических преобразованиях в нашей стране и текущей ситуации в экономической и гуманитарной областях.
Глава государства обозначил ряд перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в сентябре следующего года в столице Казахстана состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и выразил надежду на то, что Король Филипп примет участие в этом важном мероприятии.
- Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
- Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Бельгии
- Валлонский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном
- Глава государства выразил соболезнования Президенту России в связи с катастрофой на шахте в Кемеровской области
- Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия
- Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана