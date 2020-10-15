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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с абаеведами

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Октября 2020, 14:24
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с абаеведами

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана в культурно-спортивном комплексе осмотрел выставку, на которой были представлены редкие издания Абая, книги, опубликованные в рамках серии «Мир Абая», а также многотомный труд доктора филологических наук, профессора Мекемтаса Мырзахметулы, посвященный творчеству поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В экспозицию вошли 18 картин из фондов Восточно-Казахстанского музея искусств и Музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетил археологическую выставку «Золото Великой степи». Затем состоялась беседа Президента с учеными-абаеведами.

Глава государства отметил, что, несмотря на совпадение юбилейных мероприятий с глобальной пандемией, были приложены все усилия для того, чтобы достойно исполнить наш долг перед великим предком.

- С этого года 10 августа стало праздником – «Днем Абая». Произведения поэта изданы в переводе на десять языков и направлены в лучшие библиотеки мира. При наших посольствах за рубежом открыты центры Абая. Но это только первый шаг. Думаю, в будущем мы сможет открыть институты Абая. При Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева создана академия Абая, в которой будут систематически исследовать творчество поэта. Начал вещание телеканал «Абай». В высших учебных заведениях введено преподавание курса «Абаеведение». Город Семей, сыгравший особую роль в становлении казахского общества, был признан «историческим центром». Все это было сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к бесценному наследию великого мыслителя. Мы добились значительного прогресса в продвижении философии Абая в тюркском мире, - сказал Президент.

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Касым-Жомарт Токаев привел цитату Елбасы Нурсултана Назарбаева из статьи «Духовное завещание Абая»: «Великий поэт стал нравственным ориентиром народа на пути в будущее». Глава государства подчеркнул, что все мы обязаны чтить наследие великого мыслителя, внимательно относиться к каждому ему завету, постигать глубину его слов.

- Абай – защитник интересов государства, сторонник идеи единства народа. Своими произведениями он внес большой вклад в развитие нашей страны. Великий поэт призывал к объединению нации и созданию справедливого общества. Предлагаемая нами концепция «Слышащего государства» является продолжением его установок. Совместное обсуждение проблем государством и гражданами - признак цивилизованного общества. Такой обмен мнениями повышает доверие общества к правительству и укрепляет стабильность. Можно утверждать, что великий Абай стоит у истоков этой идеи, объединяющей власть и народ, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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В своей речи Президент остановился на такой стратегической задаче, как формирование новой национальной идентичности. По его словам, в этом деле нет более мудрого наставника, чем Абай.

- Мы придем к процветанию, если будем изучать наследие поэта. Ответы на все интересующие нас вопросы – в бессмертных стихах и мудрых словах Хакима Абая. Заповедь великого мыслителя «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно больше» – яркое тому подтверждение. Общество, к которому стремится Абай, – это идеальное общество «совершенного человека» с развитым интеллектом и ясным сознанием. Понятие «совершенного человека» находилось в центре поисков новаторской философии того времени. Можно сказать, что Абай опередил свое время. Такие понятия, как «Цельная натура» в русском языке или «A person of integrity» в английском, появились намного позже. В строительстве нового общества мы должны опираться на наследие поэта и потенциал нашей интеллигенции. Образование и просвещение должны стать нашей национальной идеей, - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что в этом году проведены важные мероприятия просветительского характера, которые найдут свое продолжение и после завершения Года Абая. В рамках проекта, направленного на популяризацию личности великого Абая за рубежом, его труды переведены на английский, испанский, арабский, турецкий, китайский, немецкий, итальянский, французский и японский языки. Президент считает качество переводов высоким.

- Перевод и издание произведений Абая на самых распространенных языках мира является уникальным международным культурным проектом. Он открывает человечеству новые грани казахской культуры, дает возможность читателям со всего света ознакомиться с самобытным творчеством Абая, его глубокой философией и непревзойденной лирикой, - сказал Глава государства.

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В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев рассказал о роли и месте интеллигенции в обществе, подчеркнув, что ее благородная миссия заключается в сохранении национальных ценностей.

- В 60-е годы прошлого века наши литераторы способствовали возрождению духа нации. В период оттепели писатели создавали произведения, глубоко отражающие интересы людей. В первые годы независимости интеллектуалы призывали народ к сплоченности и единству. Они внесли неизмеримый вклад в систематизацию нашего духовного наследия и возрождение нашей истории. Интеллигенция создала летопись молодого государства и передала ее нынешнему поколению. Ее задача на современном этапе - сформировать новый облик нации, внести свой вклад в повышение ее нравственных качеств, - отметил Президент.

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Особое внимание в выступлении было уделено развитию гуманитарных наук, включая преподавание казахского языка и литературы и подготовку качественных учебников.

- Мы должны со школьного возраста прививать детям уважение к родному языку и литературе. Здесь нужны единые подходы. В связи с этим необходимо в полной мере использовать потенциал школы-интерната имени Абая в Алматы. Учебный процесс в этой школе с углубленным изучением казахского языка и литературы должен стать образцом для других учебных заведений. Школу необходимо модернизировать в соответствии с современными требованиями и сделать образцовым учебным заведением под названием «Школа Абая». В будущем мы должны подумать об открытии школ Абая, - предложил Глава государства.

На встрече также выступили ученые и абаеведы Мекемтас Мырзахметулы, Турсын Журтбай, Гарифолла Есим, Борис Щербаков, победительница конкурса «Абаевские чтения», ученица средней школы №16 города Риддер Варвара Владимирцева.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ученым, внесшим значительный вклад в развитие отечественной науки и абаеведения.

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Президент Казахстана   Восточно-Казахстанская область   Акорда   Абай  
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