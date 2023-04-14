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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2023, 18:04
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Иран   Токаев Касым-Жомарт  
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