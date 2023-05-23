Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале беседы Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в нашей стране успешно работают более 270 итальянских компаний.

Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и сельского хозяйства.