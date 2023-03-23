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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Марта 2023, 16:17
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахстанско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.

Напомним, в этом году священный месяц Рамазан начинается 23 марта и продлится до 20 апреля.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Иордания   Токаев Касым-Жомарт  
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