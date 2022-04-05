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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2022, 20:05
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарта Токаева провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры обсудили текущее состояние развития казахско-катарского сотрудничества и отметили благоприятные перспективы его дальнейшего развития.

Они подтвердили взаимное стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в банковской и финансовой сферах.

Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил ведущих катарских бизнесменов принять участие в реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики.

Эмир заявил о готовности своей страны к расширению многопланового сотрудничества, отметив необходимость принятия конкретных шагов в этом направлении. В частности, он намерен направить в Казахстан группу официальных представителей для подготовки его государственного визита в нашу страну.


Фото: akorda.kz

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