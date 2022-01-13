Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.
Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.
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