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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны

25 Августа 2021 16:11
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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы государственной охраны, в ходе которого представил вновь назначенного начальника Ермека Сагимбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Представляя нового руководителя СГО, Глава государства отметил его многолетнюю службу в рядах Службы государственной охраны.

Президент подчеркнул большую ответственность и важность Службы государственной охраны, которая требует от всех сотрудников, прежде всего, от руководящего звена, особого подхода и знаний.

«Все сотрудники Службы государственной охраны должны сочетать в себе целый ряд качеств. Это, во-первых, высокая профессиональная подготовка, в том числе боевая, физическая подготовка. Одновременно руководители СГО, руководители соответствующих подразделений должны обладать широким кругозором, большим комплексом знаний, касающихся и внутриполитической ситуации в стране и международной обстановки. Должны понимать тонкости международного протокола, быть наблюдательными, обладать аналитическими способностями. Только в этом случае мы можем ожидать соответствующий положительный эффект в работе», – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о повышении кадрового потенциала, Президент подчеркнул, что офицеры СГО должны быть абсолютно лояльными нашему государству, быть преданными порученному делу и истинными патриотами. В данном контексте Глава государства указал, что именно с этих позиций необходимо подходить к подбору кадров.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев также представил нового заместителя начальника Службы государственной охраны Батырбека Байбосынова.

В завершение Глава государства пожелал новому начальнику и всем офицерам успехов на службе.

Напомним, сегодня Глава государства подписал указ о назначении Ермека Сагимбаева начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан. Кроме того, Распоряжением Президента Батырбек Байбосынов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК.

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#Президент Казахстана   #Безопасность  
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