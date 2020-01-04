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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Администрации Президента

4 Января 2020 13:49
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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Администрации Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание с руководством Администрации Президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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На совещании обсуждены вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год.

Были затронуты организационные вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби.

Кроме того, обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны, а также ключевые задачи на І квартал 2020 года.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного управления и решению актуальных социальных вопросов.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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