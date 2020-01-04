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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
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03.01.2020 21:21
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Администрации Президента
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание с руководством Администрации Президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На совещании обсуждены вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год.
Были затронуты организационные вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби.
Кроме того, обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны, а также ключевые задачи на І квартал 2020 года.
По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного управления и решению актуальных социальных вопросов.
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