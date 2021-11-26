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Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний

26 Ноября 2021 17:45
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Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Брюсселе состоялись встречи Президента Казахстана с представителями европейского бизнеса — председателем правления бельгийской компании Joh Cockerill Жан-Люком Моранжем и президентом немецкой группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства обсудил с Жан-Люком Моранжем перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих железнодорожных локомотивов и использование возобновляемых источников энергии.

В беседе с Вольфгангом Кроппом были рассмотрены вопросы осуществления проекта Hyrasia One в сфере производства «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил прогресс в работе над начатыми ранее инвестиционными проектами и отметил их стратегическую важность для Казахстана. Президент заверил, что будет держать на личном контроле ход реализации проектов компании в нашей стране. Наряду с этим он указал на необходимость соблюдения всех экологических нормативов и рекомендаций

По завершении встречи в присутствии Главы государства состоялась церемония подписания Рамочного соглашения о базовых принципах реализации проекта между Правительством Казахстана и Svevind Group.


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#Президент Казахстана   #Бельгия  
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