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    13:32, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Таджикистана

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава нашего государства поблагодарил Эмомали Рахмона за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием на таджикской земле.

    Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.

    Президенты также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.

    Касым-Жомарт Токаев по приглашению Эмомали Рахмона прибыл сегодня с рабочим визитом в Республику Таджикистан.

    В рамках визита Президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.


    Теги:
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