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Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

26 Февраля 2022 16:07
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Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана.

По итогам заседания Президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Политика   #Совбез РК  
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