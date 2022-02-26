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Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
26 Февраля 2022 16:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана.
По итогам заседания Президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.
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