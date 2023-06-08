Касым-Жомарт Токаев провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открывая мероприятие, Глава государства выразил признательность всем делегатам за участие в 35-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов и отметил символичность его проведения вместе с первым Международным форумом Астана. Он также сообщил, что в этом году отмечается 25-летие Совета иностранных инвесторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Темой заседания определена цифровая трансформация экономики. В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности.

«Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей. Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики. Широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и Большие данные (Big Data), ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов. Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов. По прогнозам, в течение 10 лет до 70 % мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий. Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что, согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия.

«В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12 %, а наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в 5 раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед», – сказал Президент.

На заседании также выступили президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, президент компании CNPC Хоу Цзицзюнь, главный исполнительный директор компании Shell plc Уаэл Сауан, исполнительный вице-президент корпорации Chevron Найджел Хирн, президент по СНГ и Центральной Азии Philip Morris International Марко Мариотти, главный исполнительный директор компании «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, управляющий партнер компании Ernst&Young по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Джули Линн Тигланд, главный исполнительный директор Air Liquide Франсуа Жаков, председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, генеральный директор подразделения Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс, президент и главный исполнительный директор Wabtec Corporation Рафаэль Сантана.