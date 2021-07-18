Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с участием Премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства заслушает отчет Правительства о мерах по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана.