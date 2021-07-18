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    19:12, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с участием Премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства заслушает отчет Правительства о мерах по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана.

    Теги:
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