Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2021, 12:08
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разумеется, как и весь мир Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в Соединенных штатах Америки. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный Президент Джо Байден, необходимо согласиться – захват Капитолия, цитадели американской демократии, безусловно является беззаконием, экстремизмом. В отношении беззакония и экстремизма должны применяться соответствующие меры. Я надеюсь, что вывод, который был сделан президентом США Джо Байденом, будет применяться в отношении и других стран. И этот вывод станет универсальным», - заявил Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов во время посещения избирательного участка в столице.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между нашими странами будут развиваться по восходящей линии.

«США были первым государством, которые признали независимость Казахстана в 1991 году. Поэтому с нашей стороны будут приниматься усилия с тем, чтобы сохранить все позитивное, что было накоплено в наших взаимоотношениях и, идти вперед», - подчеркнул Глава государства.


Президент Казахстана   США   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом