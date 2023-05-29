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Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предложение президента Беларуси вступить в Союзное государство

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 14:14
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предложение президента Беларуси вступить в Союзное государство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в СКО прокомментировал высказывание Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», - сказал Президент.

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