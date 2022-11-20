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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах

20 Ноября 2022, 09:03
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
20 Ноября 2022, 09:03

Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты Касым-Жомарт Токаев проголосовал на избирательном участке №59, расположенном во Дворце школьников в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для голосования на внеочередных выборах Президента Касым-Жомарт Токаев прибыл на избирательный участок в 08:48 часов.

Как сообщила председатель избирательного участка Кымбат Муканова, здесь зарегистрированы 2 627 человек. В настоящее время успели проголосовать более 200 избирателей.


Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинули в качестве народной коалиции, несколько политических партий и республиканских общественных объединений.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты РК 12 октября.

Представители Республиканского общественного штаба по поддержке К.Токаева посетили все регионы страны.

Фото:t.me/bort_01


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