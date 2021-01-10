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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2021, 11:30
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил избирательный участок №58, расположенный во Дворце школьников в Нур-Султане, и сделал свой выбор.

Голосование на избирательных участках проводится с 07:00 до 20:00.

Ранее в ЦИК сообщили, что на 47 избирательных участках, согласно принятым решениям территориальных избирательных комиссий в рамках Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», голосование началось в 6:00 часов утра.

Напомним, на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК участвуют пять зарегистрированных в стране партий. Это народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Nur Otan», политическая партия «ADAL», демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Народная партия Казахстана.

Все партии зарегистрированы Центральной избирательной комиссией РК. Всего в списках политических партий - 312 кандидатов. Среди них от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - 19, от партии «Nur Otan» - 126, от политической партии «ADAL» - 16, от демократической партии Казахстана «Ак жол» - 38 и Народной партии Казахстана – 113 человек.

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