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    09:30, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев  проголосовал на референдуме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства прибыл в столичный Дворец школьников, на участок №59 для голосования на референдуме, и опустил бюллетень в урну.

    Как сообщалось ранее, сегодня в 7 часов утра в Казахстане начался республиканский референдум. В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

    На проведение конституционного референдума из республиканского бюджета выделено 16 млрд 400 млн тенге. 79 % этих расходов направлено на выплату заработной платы членам комиссии, 21% - на материально-технического обеспечение участков для голосования, работы Центральной комиссии референдума и участковых и территориальных комиссий, подготовку печатной продукции, информационного сопровождения, а также размещения специальных билбордов на территории страны.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Референдум
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