Касым-Жомарт Токаев: Профсоюзы – один из главных элементов гражданского общества в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к делегатам XXVI съезда Федерации профсоюзов Казахстана. МИА «Казинформ» публикует полный текст обращения.

«Уважаемые участники съезда, представители профсоюзов Казахстана!

Профсоюзы – это один из наиболее значимых общественных институтов современного мира, выполняющий прогрессивную миссию по защите прав, обеспечению достойной жизни и условий для человека труда.

Именно трудящиеся, вне зависимости от их профессиональной принадлежности служат источником благополучия нации.

Мы должны культивировать уважение к труду, делая его базовой ценностью казахстанского общества. Это моя принципиальная позиция. И в этой работе особая миссия принадлежит профсоюзам.

Именно вы обеспечиваете мощную поддержку государству в поступательном развитии рынка труда, вовлечении молодежи в трудовые процессы, расширении потенциала граждан Казахстана.

В то же время в деле строительства справедливого социального государства требуется постоянное совершенствование форм и методов профсоюзной деятельности, разработка гибких стратегий действий с учётом изменений, происходящих во всем мире.

Поэтому Федерации профсоюзов совместно с социальными партнёрами предстоит активно использовать новые цивилизованные методы разрешения трудовых противоречий и защиты законных интересов работников.

Только в равноправном диалоге трудящихся и работодателей при посредничестве и медиации профсоюзов можно прийти к эффективному регулированию трудовых отношений. На такой благодатной почве могут взрасти ростки зрелой трудовой этики и социальной ответственности.

Для этого на базе Национального совета общественного доверия были разработаны дополнения в трудовое законодательство. Это расширило возможности профсоюзных организаций и укрепило их роль в системе социальных институтов.

Сегодня профсоюзы – один из главных элементов гражданского общества в Казахстане!

Такое положение и статус требует от Федерации выдвижения сильных, активных и деятельных лидеров. Мной приветствуется курс на омоложение кадрового состава профсоюзов, что создает условия для здоровой конкуренции, обеспечивает эффективный социальный лифт для трудовой молодежи!

Уважаемые члены профсоюзных организаций!

Перед вами стоит много задач, требующих единства, профессионализма и преданности своему делу.

Желаю вам успехов в работе на благо нашего общего дома – Республики Казахстан!» - говорится в тексте документа.