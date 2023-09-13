Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить развитие среднего предпринимательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде на встрече с представителями отечественного бизнеса Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости ускорить развитие среднего предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что в Казахстане созданы лучшие условия для малого и крупного бизнеса.

«Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим. Малое предпринимательство, в свою очередь, играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения. При этом для них налоги минимальны, практически отсутствуют проверки, имеются инструменты поддержки, создана продвинутая комфортная цифровая среда, постоянно снижаются административные барьеры. У нас отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса».

Президент отметил, что при этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт.

«Средний предприниматель менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Да, за последние 7 лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46%. На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5%, повысив свою долю в экономике с 5% до 6,2%. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18%, а в отдельных государствах еще выше – до 26%. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано. Скорее наоборот, в существующей нормативной среде, даже при расширении, выгоднее формально оставаться малым бизнесом«, - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и «Атамекен» дать предложения по этому вопросу и приступить к практическим действиям, проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме.

«У нас в стране всего несколько сотен средних предприятий, которые вопреки всему, без господдержки успешно развиваются и осваивают экспортные рынки. При этом, насколько мне известно, многие из них до сих пор отказывались от государственной помощи из-за опасений дальнейшего преследования со стороны проверяющих органов.Здесь нужен отдельный подход: если бизнес выполняет свои обязательства и достигает заявленных целей, то ни один проверяющий не должен подходить к нему ни в период реализации проекта, ни в последующем», - подчеркнул Глава государства.