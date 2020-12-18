Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Декабря 2020, 17:38
Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства призвал своих коллег поручить главам внешнеполитических ведомств их стран поддержать в ООН инициативы Казахстана по созданию Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, а также по учреждению Международного агентства по биологической безопасности.

Одной из первостепенных задач СНГ Касым-Жомарт Токаев назвал реанимацию деловой активности и экономических связей стран Содружества.

«В этих условиях наш абсолютный приоритет – сохранение социально-экономической стабильности, поддержание уровня доходов и занятости населения. Однако этого невозможно достичь без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений. Необходима активизация усилий по дальнейшей либерализации взаимной торговли, устранению барьеров и ограничений. Важно сфокусироваться на привлечении инвестиций, эффективном использовании транзитно-транспортного потенциала, углублении промышленной кооперации, развитии горизонтальных связей регионов», – сказал Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент Казахстана отметил важность завершения согласования Соглашения о свободной торговле услугами и его ключевого элемента – Раздела об инвестициях, который принесет реальную выгоду каждому государству.

Глава государства отдельно остановился на вопросах охраны окружающей среды и внедрения «зеленых» решений, а также развития новых цифровых технологий. Казахстан в качестве председателя в Межгосударственном экологическом совете СНГ в 2021 году предлагает изучить возможность сближения подходов и гармонизации национальных законодательств в этой сфере, а также создать Специальную рабочую группу по вопросам цифровизации.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Президент акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности. Глава государства также отметил, что на следующей неделе Казахстан запустит совместно с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции.


СНГ   Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области