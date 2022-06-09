9 Июня 2022 18:47

Касым-Жомарт Токаев призвал иностранных инвесторов сажать деревья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал иностранные компании активно участвовать в озеленении Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В успешном противодействии существующим климатическим рискам очень важна последовательная работа по озеленению территорий и созданию новых лесных массивов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, этому вопросу уделяется особое внимание.

«По моему поручению, 2 млрд деревьев будет посажено по стране до 2025 года, - напомнил Глава государства. – В прошлом году было высажено 138 млн деревьев, в этом – 280 млн. Я призываю все иностранные компании активно участвовать в этой кампании».

Ранее К. Токаев порекомендовал бизнесу адаптироваться под новые условия. «Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность. Казахстан вступил в новый этап своего развития. В стране последовательно реализуется выдвинутая мною масштабная программа демократических реформ», - заключил Глава государства.



