Касым-Жомарт Токаев призвал глав тюркоязычных стран развивать технологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд предложений на Саммите сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водно-энергетическая отрасль – еще одна важная составляющая наших отношений. Ведь, проблема воды становится очень серьезной проблемой в нашем регионе. Эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов – залог стабильности и процветания наших стран. Вместе с вами мы готовы принять участие в проектах строительства гидросооружений», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, пандемия показала, насколько важны новые технологии в повседневной жизни.

«Сейчас технологии оперативно внедряются в различные отрасли. Поэтому призываю наши государства реализовывать совместные проекты в таких сферах, как развитие искусственного интеллекта, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля. Этот шаг, безусловно, позволит освоить инновации и повысить нашу конкурентоспособность. В Казахстане эта отрасль стала приоритетной. Успешно работает электронное правительство. В банковской и финансовой системе находят широкое применение передовые технологии и цифровые решения. Мы готовы поделиться с вами опытом в этой области», - заключил Глава государства.



