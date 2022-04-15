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    16:31, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы Президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

    Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита Главы государства в Пекин в феврале 2022 года.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

    К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана КНБ Международная деятельность Главная МИД РК Внешняя политика Казахстана
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