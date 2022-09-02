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Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Сентября 2022, 12:55
Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства чрезвычайными и полномочными послами 5 государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Верительные грамоты вручили послы Ливии – Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта – Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии – Роберт Кирнаг, Алжира – Камал Фениш, Кении – Бенсон Генри Оума Огуту.

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Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии и выразил уверенность, что они внесут вклад в развитие двусторонних отношений с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на развитие дружественных и взаимовыгодных отношений.

В завершение Президент отметил наличие возможностей для реализации совместных проектов в различных направлениях и заявил о поддержке со стороны казахстанского правительства в выполнении их обязательств в нашей стране.

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Фото: akorda.kz


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