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Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей

8 Февраля 2023, 15:32
Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию бизнес-омбудсмена о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Рустам Журсунов сообщил Президенту, что за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения. В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.

Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Глава государства принял отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.


Фото: akorda.kz

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