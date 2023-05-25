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Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Мая 2023, 17:12
Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В заседании в узком формате наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.

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Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится сегодня, 25 мая.

По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».


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