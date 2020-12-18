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Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Декабря 2020, 17:18
Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана отметил важность завершения согласования Соглашения о свободной торговле услугами и его ключевого элемента – Раздела об инвестициях, который принесет реальную выгоду каждому государству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отдельно остановился на вопросах охраны окружающей среды и внедрения «зеленых» решений, а также развития новых цифровых технологий. Казахстан в качестве председателя в Межгосударственном экологическом совете СНГ в 2021 году предлагает изучить возможность сближения подходов и гармонизации национальных законодательств в этой сфере, а также создать Специальную рабочую группу по вопросам цифровизации.

Президент акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности. По его мнению, устойчивое развитие и прогресс невозможны в условиях напряженности и взаимного недоверия в межгосударственных отношениях.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутое усилиями Президента Азербайджана Ильхама Гейдар оглы Алиева и Премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна, при самом активном и решающем посредничестве Владимира Владимировича Путина, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации. Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта в постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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Глава государства полагает, что в это сложное время крайне важное значение приобретает тесное взаимодействие наших стран.

«Да, мы отличаемся друг от друга по экономическим потенциалам, наше историческое мировоззрение, и даже, как показал Нагорно-Карабахский конфликт, геополитическое мировоззрение тоже может быть разным. Но главное состоит в том, что народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом. Наша задача – не допускать ситуаций, которые могли бы разъединять наши народы, а искать пути и возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, сближения государств СНГ в условиях стратегической турбулентности. Нам следует продумать вопросы многостороннего взаимодействия в постпандемическом мире со всеми его вызовами и сложностями», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что СНГ пользуется заслуженным авторитетом в международном сообществе.

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«Наша Организация усилиями ее отцов-основателей все же смогла уберечь постсоветское пространство от масштабного кровопролития в тот тяжелый, во многом противоречивый период нашей общей истории. Считаю, что наша общая задача состоит в том, чтобы и далее укреплять потенциал Содружества в новых геополитических реалиях, усиливать его позиции на международной арене. Убежден, что сотрудничество в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов позволит нам достойно выдержать все нынешние испытания и грядущие вызовы», – сказал Глава государства.

Как сообщил Президент, в качестве важного вклада в дело обеспечения стабильности в регионе Казахстан на посту председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует приложить все усилия для его преобразования в полноценную Организацию по безопасности и развитию в Азии (ОБРА).

Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Содружество продолжает оставаться важным механизмом сближения позиций по ключевым вопросам, принося пользу всем его участникам.

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По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, Совместное заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств по случаю 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, Совместное заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

С учетом современных реалий в Концепции дальнейшего развития СНГ расширены направления взаимодействия в экономической, политической, культурно-гуманитарной сферах. В документ вошли вопросы разработки и реализации кооперационных проектов в сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов, ювелирной промышленности, развития общих рынков отдельных видов продукции. Страны СНГ также договорились углублять сотрудничество в сфере цифровых технологий, использования космического пространства. В культурно-гуманитарной части предусматривается активизация сотрудничества в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, работы с молодежью.

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