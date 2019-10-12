-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:36
-
-
вчера 23:18
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
-
-
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду. Озеленение нашей страны – благородное, нужное для защиты природы дело. Благодарю всех участников этого полезного мероприятия. А наша столица должна стать комфортным и зеленым городом», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
По информации пресс-службы Акорды, в мероприятии также приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.
В ходе субботника по озеленению Ботанического сада было посажено 300 саженцев. Ожидается, что в целом улицы и парки столицы с сегодняшнего дня украсят порядка 5 тысяч новых деревьев. Кроме того, планируется, что в рамках акции «Экологический час» осенью текущего года будет посажено дополнительно около 1 млн деревьев по всей территории республики.
- Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике
- 6 тысяч саженцев высадили в Восточном Казахстане
- Республиканская акция по посадке деревьев прошла в Нур-Султане
- Около 10 тысяч саженцев посадили в СКО
- Мужчина пострадал при пожаре на заводе по изготовлению пластиковых бутылок в Нур-Султане
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 октября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана