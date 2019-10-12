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Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду

12 Октября 2019 12:10
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Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике
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«Принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду. Озеленение нашей страны – благородное, нужное для защиты природы дело. Благодарю всех участников этого полезного мероприятия. А наша столица должна стать комфортным и зеленым городом», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

По информации пресс-службы Акорды, в мероприятии также приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.

В ходе субботника по озеленению Ботанического сада было посажено 300 саженцев. Ожидается, что в целом улицы и парки столицы с сегодняшнего дня украсят порядка 5 тысяч новых деревьев. Кроме того, планируется, что в рамках акции «Экологический час» осенью текущего года будет посажено дополнительно около 1 млн деревьев по всей территории республики.




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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Экология, Бірге - реализуем вместе,
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