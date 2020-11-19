Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны

19 Ноября 2020, 17:45
Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под председательством Главы государства состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны.

Перед совещанием Президент почтил память погибших военнослужащих и возложил цветы к монументу «Мәңгі есімізде».

Открывая заседание, Верховный главнокомандующий отметил, что в следующем году исполняется 30 лет Независимости Казахстана. Как подчеркнул Глава государства, в течение этого времени наша национальная армия полностью сформировалась и стала опорой независимости и целостности нашего государства.

«Благодаря самоотверженной деятельности Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева проделана масштабная работа по повышению обороноспособности нашего государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

photo

Президент подчеркнул, что в качестве Главы государства и Верховного Главнокомандующего он всегда будет уделять особое внимание оборонной сфере.

Обращаясь к руководителям военного ведомства, Касым-Жомарт Токаев призвал их пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире – как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. По его словам, существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии.

Как считает Президент, внутренние потрясения, революции неизбежно ведут к территориальным потерям. Об этом, по его словам, свидетельствует вся новейшая история: начиная от Брестского мира и заканчивая последними событиями в Закавказье.

«В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются Вооруженные силы. Будьте уверены – государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз. Как Президент и Верховный главнокомандующий рассматриваю вопрос обороноспособности государства в качестве приоритета в своей работе», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

photo

Глава государства отметил, что в последние годы Министерство обороны проделало серьезную работу по подготовке документов военного планирования, что позволило проводить целенаправленную подготовку армии и госорганов к отражению внешних угроз.

Для закрепления достигнутых результатов, как считает Президент, необходимо сосредоточить внимание на ряде приоритетов в деятельности Вооруженных сил.

В частности, в выступлении была отмечена важность поддержания морально-психологического климата и боевого духа военнослужащих.

«Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30 %.

photo

Верховный главнокомандующий указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии. Напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, Президент поставил перед Министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооруженных сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.

Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим, с честью исполняющим возложенную на них ответственную миссию по противодействию распространению коронавируса.

photo

Президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи им было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации. Кроме того, Верховный главнокомандующий поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

Касым-Жомарт Токаев также назвал ряд приоритетов в оснащении войск современными вооружениями исходя из реальных угроз. В частности, он отнес к таким приоритетам создание сильной противовоздушной обороны, развитие элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, увеличение парка военно-транспортной авиации в целях повышения мобильности войск.

photo

Резюмируя свое выступление, Глава государства подчеркнул, что армия является опорой нашего государства, оплотом его суверенитета, и каждый казахстанский солдат и офицер должен помнить о том, что он стоит на страже нашей священной Независимости.

В ходе коллегии также выступил министр обороны Нурлан Ермекбаев, доложивший Президенту о результатах развития Вооруженных сил страны, а также стратегических направлениях работы министерства.

Кроме того, были заслушаны доклады командира танковой бригады РгК «Юг» Табылды Исалиева и сержанта взвода в/ч 66597 РгК «Юг» Азата Шайхы.

В завершение посещения Министерства обороны Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с образцами современной высокотехнологичной техники для ведения радиоэлектронной борьбы, состоящей на вооружении армии нашей страны.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Президент Казахстана   Акорда   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области