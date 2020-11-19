НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под председательством Главы государства состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны.

Перед совещанием Президент почтил память погибших военнослужащих и возложил цветы к монументу «Мәңгі есімізде».

Открывая заседание, Верховный главнокомандующий отметил, что в следующем году исполняется 30 лет Независимости Казахстана. Как подчеркнул Глава государства, в течение этого времени наша национальная армия полностью сформировалась и стала опорой независимости и целостности нашего государства.

«Благодаря самоотверженной деятельности Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева проделана масштабная работа по повышению обороноспособности нашего государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в качестве Главы государства и Верховного Главнокомандующего он всегда будет уделять особое внимание оборонной сфере.

Обращаясь к руководителям военного ведомства, Касым-Жомарт Токаев призвал их пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире – как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. По его словам, существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии.

Как считает Президент, внутренние потрясения, революции неизбежно ведут к территориальным потерям. Об этом, по его словам, свидетельствует вся новейшая история: начиная от Брестского мира и заканчивая последними событиями в Закавказье.

«В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются Вооруженные силы. Будьте уверены – государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз. Как Президент и Верховный главнокомандующий рассматриваю вопрос обороноспособности государства в качестве приоритета в своей работе», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в последние годы Министерство обороны проделало серьезную работу по подготовке документов военного планирования, что позволило проводить целенаправленную подготовку армии и госорганов к отражению внешних угроз.

Для закрепления достигнутых результатов, как считает Президент, необходимо сосредоточить внимание на ряде приоритетов в деятельности Вооруженных сил.

В частности, в выступлении была отмечена важность поддержания морально-психологического климата и боевого духа военнослужащих.

«Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30 %.

Верховный главнокомандующий указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии. Напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, Президент поставил перед Министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооруженных сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.

Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим, с честью исполняющим возложенную на них ответственную миссию по противодействию распространению коронавируса.

Президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи им было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации. Кроме того, Верховный главнокомандующий поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

Касым-Жомарт Токаев также назвал ряд приоритетов в оснащении войск современными вооружениями исходя из реальных угроз. В частности, он отнес к таким приоритетам создание сильной противовоздушной обороны, развитие элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, увеличение парка военно-транспортной авиации в целях повышения мобильности войск.

Резюмируя свое выступление, Глава государства подчеркнул, что армия является опорой нашего государства, оплотом его суверенитета, и каждый казахстанский солдат и офицер должен помнить о том, что он стоит на страже нашей священной Независимости.

В ходе коллегии также выступил министр обороны Нурлан Ермекбаев, доложивший Президенту о результатах развития Вооруженных сил страны, а также стратегических направлениях работы министерства.

Кроме того, были заслушаны доклады командира танковой бригады РгК «Юг» Табылды Исалиева и сержанта взвода в/ч 66597 РгК «Юг» Азата Шайхы.

В завершение посещения Министерства обороны Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с образцами современной высокотехнологичной техники для ведения радиоэлектронной борьбы, состоящей на вооружении армии нашей страны.