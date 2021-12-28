Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В традиционной неформальной встрече лидеров стран-участников Содружества независимых государств наряду с Президентом Казахстана также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.

Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Глава государства поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

«Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии Спутник V мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина Спутник V, можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.