Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В традиционной неформальной встрече лидеров стран-участников Содружества независимых государств наряду с Президентом Казахстана также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.
Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
Глава государства поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.
«Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии Спутник V мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина Спутник V, можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.
- Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
- Костанайскому школьнику-герою вручили медаль и ключи от авто
- Сколько законопроектов подписаны Президентом РК в 2021 году
- Нурсултан Назарбаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
- Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана